«Усиливает впечатления»: 53-летняя Стриженова в двухцветном жакете и юбке миди скорректировала фигуру

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что многие люди именно ее первой видят по утрам. Поэтому женщина всегда тщательно продумывает свои образы. Она ведет не только передачу «Доброе утро», но и такой серьезный проект, как «Время покажет». Чаще всего зрители видят ее в женственных платьях и строгих костюмах. Но порой стилисты подбирают для нее очень броские образы.

Так, на днях Екатерина вернулась к работе. Она вынуждена была несколько недель провести в больнице после падения в прямом эфире. Однако телеведущая сразу отметилась в нежно-розовом наряде, показав цветущий вид. А накануне она появилась в студии «Время покажет» в очень ярком луке. Стриженова предстала в алой юбке-футляре длины миди и двухцветном жакете. Туфли на каблуке дополнили достаточно строгий образ.

Поклонники отметили, что наряд прибавил возраста 53-летней ведущей. Другие посчитали его слишком вычурным. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Алсу Арна.

«Екатерина Стриженова не в свойственном для нее в высокой степени драматичном образе. Если говорить о цвете, то эти цвета в последнее время причисляют к оккультным. Если говорить о линиях костюма, то они спорят с архитектурой тела и лица ведущей. У Екатерины более плавные и мягкие линии, а в жакете мы видим остроту и даже напряжение в линиях. Я думаю, что это связано с темой ее выступления. Образ отражает сегодняшнюю Россию. Одежда усиливает впечатления и помогает донести более четко ту идею, мысль, информацию, которой она хочет поделиться. Радует белая рубашка ее соведущего. То что коррекционная техника ( помогает визуально исправить фигуру) используется в ее пиджаке — об этом можно и не говорить. В большей степени здесь звучит строгость сочетания цветов и линий кроя пиджака особенно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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