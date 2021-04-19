«Ступеньку убрали»: 53-летняя Стриженова в костюме цвета припыленной розы вернулась в эфир

Телеведущая впервые появилась в студии после того, как оказалась в больнице. Она с радостью пообщалась с Анатолием Кузичевым и показала женственный образ.

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро» и «Время покажет». Зрители наблюдают за тем, что носит ведущая и какие темы ей особенно нравится обсуждать. Однако в начале весны с 53-летней артисткой произошел неприятный инцидент. Она упала в прямом эфире и получила травму. В итоге больше двух недель женщина провела в больнице.

Однако 19 апреля Стриженова вернулась к работе. Она впервые побывала в студии «Время покажет», которую слегка обновили. Телеведущая обрадовалась тому, что ступеньку, которая и стала причиной ее падения, убрали. На этот раз она облачилась в костюм с юбкой-футляром, жилеткой и жакетом цвета припыленной розы. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А белые туфли на каблуке дополнили лук.

«Первый эфир после после перелома! Мне ночами снилось, как я лечу с подиума… Теперь ступеньку убрали, страх преодолела, работаем!!!» — объявила она.

Напарник Екатерины Анатолий Кузичев был рад ее видеть. Поклонники тоже выразили восторг, узнав, что телеведущая вернулась к работе. «Катя бьютифул!», «Отлично, что вы вернусь в программу», «С выходом, успели соскучиться по вам!», «Отдых пошел на пользу», «Наряд сногсшибательный», «Очень красивая, скучали», «Свежа, как чайная роза», «Женственность в эфире», — прокомментировали пост подписчики.

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