«Вместе красиво»: Ксения Собчак примерила платье-комбинацию с нежно-голубым жакетом

Телеведущая отправилась в бутик, где выбрала себе наряды на весну.

Ксения Собчак работает на телевидении и регулярно посещает светские рауты. Она не скрывает, что любит выделяться. Чаще всего она делает это с помощью нарядов. Однако после свадьбы с Константином Богомоловым образы блондинки стали более женственными. Она следит за трендами, но всегда добавляет в луки изюминку. Это может быть авоська вместо сумки или наряд с рюшами в ретростиле с модным пиджаком.

А этой весной возобновились показы, премьеры и презентации. Теперь звезды снова дефилируют на красных дорожках. И накануне Собчак отправилась в магазин своей подруги Олеси Шиповской. Они вместе подобрали ей яркие образы. Для начала телеведущая выбрала брючный костюм ультрамаринового цвета с брюками клеш.

Потом Ксения примерила платье-сорочку на тонких бретельках и длины миди. Наряд нежно-голубого цвета состоял из шелковой ткани. Девушка покрасовалась в нем у зеркала.

«Ну и у нас идет примерка комбинации», — отметила Олеся. «Цвет красивый, но я хочу желтое. Мне очень нравится, как красиво ты вырез делаешь», — поделилась звезда.

Потом Собчак дополнила наряд жакетом цвета морской волны. У нее получился элегантный монохромный образ. К слову, наряды в едином цвете не теряют своей актуальности второй сезон.

«Вместе правда красиво», — заметила хозяйка бутика. «На выгул», — заявила Ксения.

По всей видимости, без покупок в тот вечер она не ушла. К слову, девушка построила дом, в котором теперь идет ремонт. Скорее всего внушительное пространство будет отведено в нем под гардеробную.

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