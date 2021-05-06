«Я не знаю никакого Григоряна»: Варшавер отреагировал на скандал с наследством Грачевского

Скандал с наследством Бориса Грачевского, которое родственники режиссера собирались разделить без лишних споров, набирает обороты. Вдова и бывшая жена создателя «Ералаша» собираются судиться с новым гендиректором киножурнала Аркадием Григоряном, который, по их мнению, занял эту должность путем подделки подписи и теперь хочет закрыть доступ прямым наследникам умершего к финансам компании.

Teleprogramma.pro связалась с некоторым друзьями Грачевского, чтобы узнать их мнение об этой ситуации. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, например, помогает вдове Екатерине Белоцерковской в подготовке надгробного памятника для усопшего. Он отметил, что женщине постоянно некогда заняться этим важным вопросом, а про ее проблемы с наследством он услышал от журналистов.

«Для меня ужасно такие новости слышать. Я не знаю никакого Григоряна, не видел никогда, не знаю, кто это. Как он мог на себя фирму оформить без разрешения вдовы?» — возмутился Марк Борисович.

В отличие от него, заслуженный артист России Владимир Долинский уже в курсе скандала, но он наотрез отказался что-либо комментировать по данному вопросу.

«Я не буду это обсуждать. Нет-нет-нет. Это для меня запрещенная тема», — категорично высказался 77-летний актер.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной смерти известного режиссера стали осложнения вызванные коронавирусом. У мужчины остались дети от трех браков.

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