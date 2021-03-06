«Никакого завещания нет»: как родственники будут делить наследство Бориса Грачевского

Коллега режиссера заявил, что его последнюю жену никто в обиду не даст.

Коллега режиссера Бориса Грачевского, который ушел из жизни в январе этого года, заявил, что наследство создателя киножурнала «Ералаш» будет поделено по закону.

«Никакого завещания нет. По закону большая часть имущества принадлежит последней жене Кате – и ее в обиду никто не даст. Она общается с партнером Грачевского Аркадием Григоряном, и работа над «Ералашем» продолжается». Коллега Бориса Грачевского

Как отметил другу режиссера, многие пытались найти миллионы на счетах Грачевского, но их там нет. Он жил своим детищем «Ералашем» и все деньги вкладывал в него.

Заметим, что по закону вдова режиссера Екатерина Белоцерковская получит половину всех активов умершего мужа, плюс 1/10 от второй половины наследства. Каждый из детей — по 1/10 доли имущества.

Как думают друзья Грачевского, свою долю постарается урвать и возможный внебрачный сын режиссера 36-летний Максим Красиков. Наверняка он будет претендовать на недвижимость отца. А это трехкомнатная квартира в Москве, дом в Подмосковье и 50% доли в ООО Продюсерский центр «Ералаш», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Борис Грачевский заболел коронавирусом в декабре прошлого года. Первое время он лечился дома, а потом был вынужден обратиться за помощью к врачам. Спасти его, к сожалению, не удалось.

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