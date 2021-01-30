Печальная история в журнале «Ералаш»: как разделят наследство Бориса Грачевского

Напомним, 71-летний Борис Грачевский умер 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У Бориса Юрьевича была большая семья и большое дело — 46 лет он руководил детским киножурналом «Ералаш». Хочется верить, что его наследники без скандалов и судов разделят доставшееся им внушительное имущество.

Недвижимость

Борис Грачевский был женат трижды. Первой жене, Галине, после развода Грачевский оставил загородный дом и квартиру. После ухода Бориса Юрьевича из семьи его взрослые дети, Максим (ему сейчас 48 лет) и Ксения (41), также были обеспечены жильем.

Второй жене, Анне, Грачевский купил после расторжения брака двушку у метро «Царицыно» и оплатил ремонт в квартире. Также он позаботился о дочке Василисе — девочке сейчас восемь лет, и она третья наследница мэтра. Помимо обязательных алиментов, ребенок получал подарки и отцовское внимание.

Последние пять лет Борис Юрьевич был счастлив с супругой Екатериной Белоцерковской, которая весной прошлого года родила ему сына Филиппа. Вдова и мальчик — также наследники Бориса Грачевского, они прописаны в его столичной квартире.

На момент смерти руководитель «Ералаша» имел в собственности два объекта недвижимости, которые приобрел до заключения брака. Это трешка в центре Москвы площадью около 100 квадратов (оценивается в сумму от 30 миллионов рублей) и дом в 50 км от Москвы, в закрытом охраняемом поселке. Двухэтажный коттедж площадью 230 квадратов и участок 17 соток оцениваются в сумму от 45 миллионов.

По закону все имущество и активы делятся между вдовой и детьми. По неподтвержденной пока информации, дом и квартира были завещаны вдове. Но даже в этом случае несовершеннолетние дети могут претендовать на 1/2 доли от той части, которая бы полагалась им при наследовании по закону без наличия завещания. Так что вторая жена Анна, представляющая интересы своей дочери Василисы, сможет претендовать на долю имущества.

Бизнес-проекты

В ООО «Ералаш» Грачевскому принадлежит на 0,1% акций меньше, чем его бизнес-партнеру Аркадию Григоряну. В ООО «Продюсерский центр Ералаш» у Грачевского и Григоряна равные доли. Общая прибыль компаний за последний отчетный год (2019) — 125 миллионов рублей.

Зарабатывали в ПЦ «Ералаш» на разных проектах. Снимали рекламу и документалку на заказ, на коммерческой основе разрешали использовать товарный знак «Ералаш» — под этим брендом выходили различные продукты питания, работали компании по оказанию услуг детям, выпускали школьные принадлежности и т. д. У компании даже работал детский лагерь на Алтае.

Офисы «Ералаша» занимают этаж на киностудии имени Горького. Здесь и монтируют киножурнал, и набирают в Театр-школу «Ералаш». Занятия три раза в неделю по 12 часов стоят 12 900 рублей. Родители охотно ведут сюда детей, так как многих отсюда берут на съемки в «Ералаш», в кино и телепередачи — к примеру, на проект «Устами младенца». Школа в Москве работает 5 лет. Также школы открыты в 20 городах по франшизе — компания ООО «Студия звезд» заключила соглашение с компанией Грачевского, которая получала за это свой процент. Часть дохода приносило кинопроизводство. Новые и старые серии киножурнала «Ералаш» покупали телеканалы и онлайн-кинотеатры.

Отметим, что на производство новых серий «Ералаша» Борис Юрьевич ежегодно получал государственные деньги. Правда, на 2021-й впервые за 46 лет киножурнал дотаций не получил. Грачевский искал спонсоров и наметил съемки на конец января — успел прислать режиссеру сценарии двух серий «Ералаша». Аркадий Григорян на похоронах сказал: «Еще два года точно будем снимать «Ералаш» — на столько Борис все распланировал».

Как наследники распорядятся своими долями в бизнесе (продадут или будут управлять сами), мы узнаем позже. Каждый из пяти наследников получит свои 10% от доли мужа и отца.

Авторские права

Вышло уже более тысячи роликов киножурнала «Ералаш». Их часто крутят и на телеканалах, и на онлайн-платформах, и за каждый такой показ наследники будут получать гонорар. Точные суммы пока назвать сложно, но они явно будут выше прожиточного минимума.