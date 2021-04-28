«Все перешло в руки этого человека»: жена Грачевского может лишиться наследства из-за поддельной подписи

Вдова Бориса Грачевского сделала серьезное заявление в личном блоге. Она обвинила помощника своего мужа в обмане, из-за которого она и ее маленький сын теперь могут остаться без наследства.

По словам Екатерины Белоцерковской, рядом с ее супругом 23 года был некий человек, который помогал ему с хозяйственными делами. Создатель «Ералаша» доверял ему полностью.

«Тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, получил полный контроль над его компанией. И фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет перешло в руки этого человека», — написала жена режиссера в Instagram.

Также она выложила в личный блог фото с, якобы, результатом почерковедческой экспертизы, который показывает, что некие документы были подписаны не Грачевским, а человеком, который имитировал его подпись.

Подробностей Екатерина не раскрыла, имя помощника своего мужа она тоже не обнародовала.

Также по поводу случившегося высказалась бывшая жена Бориса Юрьевича Анна Грачевская, которая заверила людей, что не допустит беззакония.

«Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые ввергли нас в шок! Также хочу выделить тот факт, что назначение генерального директора ООО «Ералаш» произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов», — заявила она в личном блоге.

Напомним, Борис Грачевский умер полгода назад. Его наследство родственники планировали мирно поделить между собой. В частности, на него могли претендовать вдова Екатерина Белоцерковская, их сын Филипп, а также дочь Василиса от предыдущих отношений.

Смотрите также