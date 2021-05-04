На модной волне: Бузова после советов Рогова примерила носки с туфлями и маленьким черным платьем

Ольга Бузова отметилась на публике в маленьком черном платье, которое, как известно, считается классикой и уместно практически везде.

По мнению Эвелины Хромченко, эти наряды будут актуальны во все времена, но не стоит в одном и том же платье появляться в разных местах. Желательно также подумать и о различной его комплектации.

Ольга Бузова с коктейльным нарядом из шелка примерила не старый проверенный вариант – лодочки в цвет, а предпочла массивные туфли на шнуровке. Плюс ко всему, их она надела с черными носочками с люриксом. Теперь такие образы в трендах, рассказывал ранее Александр Рогов.

К слову, Вера Брежнева пошла дальше. Она подобрала к легкому кантри-платью не просто обувь с носками, а с «бабушкиными» ретро-носками которые неизменно привлекали внимание публики. Александр Рогов сам поддерживает этот тренд и на своем последнем YouTube-шоу «Обзор луков подписчиков» появился в похожих носочках, которые он смело примерил с курительным пиджаком из коллекции Филиппа Киркорова, купив его накануне у короля российской эстрады.

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