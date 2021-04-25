Удобно и необычно: Рогов показал супермодные шорты для предстоящего лета

Раньше в таких выйти на улицу решились бы далеко не все.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» показал стильный лук, который состоял исключительно из остромодных вещей.

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«Алина одета непонятно, но это все тренды этого сезона», — сказал ведущий про модель, представляющую образ.

На девушке оказалась черная бейсболка, белая футболка с цветными принтом, куртка-рубашка в тон, ретро-кеды, «бабушкины» носки припыленно-персикового оттенка и сумка-багет.

Но главной изюминкой аутфита оказались серые шорты, как будто сделанные из обычных меланжевых джоггеров. Они были вообще без обработки шва внизу по краю, словно от тренировочных брюк просто отрезали или даже оторвали штанины.

«Не знаю, Алина, оделась бы ты так или нет, но это, правда, модно!» — прокомментировал стилист.

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