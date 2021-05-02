Брежнева в кантри-платье в цветок и «бабушкиных» носках отметилась в ювелирном магазине

Вера Брежнева засветилась в ювелирном магазине, где приобрела несколько изящных колец. «Сегодня решила сделать себе подарочки», — похвасталась блондинка в личном блоге.

Для своего приятного шоппинга певица примерила платье в цветок в деревенском стиле, накинув поверх него длинный джемпер. По современной моде свой простой и романтичный наряд она дополнила кроссовками в паре с толстыми «бабушкиными» носками. О тренде на них ранее рассказывал Александр Рогов. Сейчас, по словам стилиста, вязаные вещи в принципе очень актуальны. И чем они примитивнее, тем лучше.

А вот о моде на цветочный принт можно было узнать во время просмотра шоу «Модный приговор». В программе поведали, что наряду с этим рисунком, также актуальны восточные «огурцы», клетка виши, пэчворк, «тай-дай» и полоска.

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