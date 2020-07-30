Стройнят и восхищают: Хромченко рассказала, какие черные вещи обязательно должны быть в гардеробе женщин

Эвелина Хромченко предложила модницам обратить внимание на черный цвет, который, по ее мнению, обладает массой достоинств и обязательно должен быть в гардеробе каждой женщины. Он универсален и вовсе не скучен, а благодаря фактурам, небанальному крою и эффектным аксессуарам начинает играть еще интереснее.

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Создавая монохромный образ, женщины должны выбирать вещи одного оттенка, иначе разница будет сильно бить по глазам и портить впечатление.

Тотальные черные комплекты хорошо смотрятся на вечеринках. Купите нейтральное нарядное платье длины макси, и вы будете королевой любого праздника. Больше вариаций будет с юбкой длины в пол, которую после торжества можно будет сочетать с более обыденными вещами, вплоть до майки-алкоголички.

Юбку-карандаш Хромченко назвала «универсальным солдатом» женского гардероба.

«В союзе с белой рубашкой или черной водолазкой, белой футболкой или черным кардиганом, с жакетом или без него, она откроет вам любые двери», — написала ведущая «Модного приговора» на своем сайте.

Вечером с этой юбкой можно надевать яркие туфли на шпильке, а днем комфортные лоферы или балетки с острым мысом.

Не стоит забывать о классике жанра – маленьком черном платье, которое актуально во все времена. В нем можно выйти в свет, а украсив белым воротничком, явиться на экзамен или собеседование.

Отличное приобретение – черный брючный костюм. Утром вы в нем придете на работу, а вечером, украсив блестящим колье и взяв в руки клатч, можно в том же наряде отправиться в кафе, ресторан, кино, на свидание или вечеринку.

Эффектно смотрится двубортный костюм на тело, так, по мнению Эвелины, создается ощущение сен-лорановского смокинга.

«И не забудьте, что абсолютно любой жакет обязан перекрывать зону паха и не должен показывать сзади точку схода ног», — предостерегла эксперт.

Фэшн-специалист также посоветовала иметь в гардеробе черный свободный пуховик, куртку косуху, укороченное пальто, маскулинные массивные ботинки, ковбойские сапоги. Ведущая также напомнила, что черный цвет стройнит — это факт.