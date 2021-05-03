Диву видно сразу: Анна Нетребко в платье-плаще в пол канареечного цвета вышла на улицу Милана

Анна Нетребко уже давно живет в Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго от прошлых отношений. Однако артистке приходится гастролировать большую часть времени в году. Зачастую на сцене она выступает вместе с супругом. Однако из-за пандемии даже оперная дива некоторое время находилась без работы, но этой весной она несколько раз приезжала в Москву, чтобы выступить в Большом театре и Мариинке.

Как оказалось, Анна также на один день тайно приезжала в столицу, чтобы поддержать мужа в шоу «Маска». Юсиф скрывался в костюме Ламы. В финале проекта главный тенор страны снял маску. Он оказался вторым, уступив победу Джони. Вскоре после этого Нетребко вернулась в Милан, где готовится выступить уже почти на родной сцене театра Ла Скала. Но она нашла время, чтобы записать поздравление для Филиппа Киркорова, который 2 мая устроил вечеринку по случаю 54-летия.

В этот же день 44-летие отметил Юсиф. Они вместе веселились на банкете. Анна облачилась в платье-плащ в пол канареечного цвета. Наряд с поясом подчеркнул ее талию. Образ она дополнила сливочными лоферами и крупными сережками с синим камнем. Артистка вышла на улицу Милана, чтобы снять ролик на фоне театра.

Трогательные слова восхитили Филиппа Бедросовича. После ее слов Эйвазов не только спел на вечеринке и станцевал с Кикроровым. А вот Нетребко вернулась в театр, чтобы продолжить репетицию перед спектаклем. «Очень красивая», «Такую женщину не заметить», «Какая крутая», «Женщина на миллион», — стали писать пользователи Сети.

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