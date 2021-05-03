«Пришлось врать»: Нетребко попросила прощения у Киркорова за ложь про «Маску»

Звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго всю весну провела в Москве. Как оказалось, ее возлюбленный принимал участие в шоу «Маска» на НТВ. Знаменитый тенор скрывался в костюме Ламы и стал фаворитом проекта, причем, ни телезрители, ни жюри до конца не могли угадать, кто же перед ними.

В финале проекта, который состоялся накануне, Лама вновь приятно удивила на шоу. Герой исполнил песню «Дива» в честь дня рождения Филиппа Киркорова. Музыкант был тронут. Рассуждая о герое в костюме ламы, король российской эстрады вспомнил версию Валерии о том, что там может быть Юсиф Эйвазов. И отверг ее.

«Нет. Этого не может быть. Потому что совсем недавно в моем доме именины моей дочери мы праздновали в таком очень узком кругу. И ко мне пришли в гости самые близки е мои друзья. Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым», — вспомнил артист. – «Я его и так, и сяк. Он говорит: «ну о чем ты говоришь, ну кого ты слушаешь, это провокация, даже не слушай никого. И я так от него отвял, Аня тоже так убедительна. Это не он».

Его поддержал и Александр Ревва: «Ну на самом деле, звезда мирового уровня, тут звонок: «Не примете ли вы участие в шоу «Маска»? Нужно будет надеть 80-киллограмову голову». Ну естественно!».

Однако, оба члена жюри ошиблись. И уже после финала, в котором Лама заняла второе место, жена Юсифа Эйвазова Анна Нетребко поспешила обратиться к Киркорову и попросить прощения за ложь.

«Филипп! Прости за обман, пришлось врать, что мы ничего не знаем», — обратилась к председателю жюри проекта певица.

За время проекта Нетребко и Эйвазов постоянно комментировали выпуски «Маски» и искренне болели за Носорога, с которым Лама очень тепло подружилась. Оперная дива отметила, что каждый из персонажей был талантлив и уникален.

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