Мерцает в свете фонарей: Галкин показал вечерний амфитеатр на территории своего замка

Максим Галкин как-то признался, что его замок в деревне Грязь – воплощенная мечта детства. Здесь все значительно и монументально: начиная с самого дома и заканчивая строениями вокруг.

На территории своего сада юморист, к примеру, построил каменный амфитеатр. Он имеет башню, сцену для домашних представлений и несколько комнат на первом этаже. Что в них находится – загадка. Впрочем, замок должен иметь свои тайны.

Артист обожает и свой дом, и территорию вокруг и внимательно следит за изменениями в пейзаже в разное время года и суток. Накануне муж Аллы Пугачевой продемонстрировал в личном блоге, как выглядит его сад и амфитеатр в вечернее время. В отблеске зажженных фонарей он, бесспорно, смотрелся весьма эффектно.

Ранее мы писали о младшей дочке Примадонны Лизе Галкиной, которая исполнила танцевальную импровизацию в домашнем театре. Девочка порадовала поклонников звездной семьи хореографическим талантом и непосредственностью.

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