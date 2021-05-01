Лиза Галкина в клетчатых брюках-трубах устроила «танцевальный импровиз» в домашнем театре замка

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза буквально с пеленок занимается с педагогами хореографией и музыкой, да и в целом проявляет себя очень артистичным ребенком. Вместе с отцом она частенько записывает веселые вайны для социальных сетей, а также участвует в качестве актрисы в рекламных роликах.

На сей раз юморист решил показать творчество дочери в искусстве танцевальной импровизации, выложив на суд подписчиков в Instagram ролик. В кадре девочка предстает на сцене домашнего театра в замке знаменитой четы. Юная звезда примерила красный топ и актуальные клетчатые брюки-трубы, завершив динамичный образ кедами.

Лиза артистично вышла к своим зрителям и под динамичную музыку показала все, на что способна без какой-либо специальной подготовки с педагогами.

«Танцевальный импровиз Лизаветы», — подписал клип Максим Галкин.

«Самое прекрасное создание на Земле», «Она просто чудо», «Шикарно!», «Прекрасная девочка!», «Алла в детстве!» — отреагировали на пост комика его фолловеры в Instagram.

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