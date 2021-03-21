Уютно и красиво: Галкин показал снежный пейзаж из окна своего замка

О доме Максима Галкина и Аллы Пугачевой ходят легенды. Шутка ли – артист построил его в виде настоящего замка, украсив территорию амфитеатром, стены – скульптурами и колоннами, а входную дверь – настоящим сусальным золотом и натуральными драгоценными камнями.

Предприимчивые фирмы даже стали возить сюда туристов на автобусные туры. Комик при этом удивляется, искренне не понимая, что же показывают бедным людям. По его словам, за высоким забором им вряд ли удается что-то увидеть.

Немного приоткрыть завесу тайны и удовлетворить любопытство поклонников периодически помогает сам Галкин, который публикует в личном блоге кадры из своего дома или в его окрестностях. На этот раз муж Примадонны снял на видео необычный весенний снежный пейзаж за окном. На фоне уютных штор и вазы, стоящей на подоконнике, он выглядел красиво и загадочно.

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