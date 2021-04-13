Ковры и монументальная резная мебель: Галкин показал, как выглядит библиотека в его замке

Максим Галкин в stories своего Instagram выложил видео, на котором снял процесс занятий с сыном Гарри. Родственники мастерили собственными руками фотоальбом для снимков, которые сделал мальчик накануне. Сын Аллы Пугачевой и юмориста, напомним, в последнее время увлекся искусством фотографии.

Действие происходило в библиотеке замка знаменитостей в деревне Грязь. Артист на выложенных кадрах показал эту комнату практически полностью. В резных шкафах монументального вида из натурального дерева на полках можно увидеть множество книг.

Пол помещения покрыт коврами, стоят высокие стулья и массивный стол посередине. Как и другие комнаты роскошного дома Галкина, интерьер библиотеки выполнен в коричневых тонах.

Ранее, благодаря посту Максима в социальных сетях, его поклонникам удалось разглядеть гостиную звезд. В ней, как и на мансардном этаже, есть место для занятий живописью. Не исключено, что кто-то из звездной пары всерьез увлечен рисованием.

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