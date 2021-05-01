Тимати признался в чувствах бывшей подружке Неймара на «Холостяке»

Тимати – мужчина непостоянный и сложно предугадать, к кому из девушек он испытывает реальные чувства. Сначала все думали, что Юнусову симпатична Маша Вебер. Однако в субботу, 1 мая, модель отправилась домой.

— Ты – прекрасная девушка, образованная, красивая, но как будто электричество выключили, — признался Маше Тимур.

Также рэпер уделял много внимания Алисе Грабовой. Он называл ее «волшебной» и часто приглашал на свидания.

А вот в восьмой серии неожиданно музыкант признался в чувствах Екатерине Сафаровой. Но сделал он это тоже странно.

— Я почувствовал, что ты мне нравишься, но я вынужден тебя отправить домой, — огорошил девушку Тимур.

— А зачем это делать, если я тебе нравлюсь? — не понимала девушка.

— Так надо, прости, — отрезал рэпер.

Когда модель села в машину – он ее остановил и пригласил на свидание без камер, чтоб еще раз посмотреть на нее настоящую. Покинет в итоге Катя проект или нет – станет ясно в следующей серии.

Напомним, в восьмой серии «Холостяка» проект покинули Татьяна Бакулина и Мария Вебер.

Смотрите также: