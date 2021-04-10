Такова жизнь: Маша Вебер отобрала у Лары Лепп свидание с Тимати в «Холостяке»

Встречу с Тимуром выиграла Лепп, но Вебер воспользовалась своей «белой розой»

В пятой серии «Холостяка» организаторы устроили для участниц и Тимура тест на совместимость. Девушкам пришлось многое пройти: например, Адель Вейгель окунули лицом в тарелку со сливками, но она смогла дойти почти до финала.

Тем не менее, фортуна отвернулась от нее, и победа досталась Ларе Лепп. Она выиграла свидание с Тимуром, но и эту участницу ждало разочарование.

Маша Вебер решила воспользоваться своей «белой розой», которая гарантирует любое желание. Фаворитка холостяка пожелала немедленно отправиться с ним на свидание. Очевидно, Вебер всерьез настроилась победить в проекте и занять место в сердце Тимати.

«Тимур, так как у меня есть белая роза и ты обещал выполнить любое мое желание, то сегодня я приглашаю тебя на свидание», — заявила Вебер.

Этот поступок девушки вызвал всеобщее недовольство, но правила есть правила.

«Я с удовольствием принимаю твое приглашение и пойду с тобой на свидание», — сказал Тимур.

А вот свидание с Ларисой он решил отложить на другой день.

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