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Участница «Холостяка» Катя Сафарова заявила, что пришла на шоу только ради Тимати

Модель из Испании призналась, что на дух не переносит лживых мужчин.

Участница «Холостяка» Катя Сафарова заявила, что пришла на шоу только ради Тимати
Екатерина Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova/

Модель Екатерина Сафарова — одна из «новых» участниц шоу «Холостяк» на ТНТ, тех, что появились на проекте не в первой серии, а уже в Дубае. В одном из интервью она призналась, что приняла участие в передаче только ради Тимати, желая познакомиться с рэпером и научиться у него чему-то новому.

Журналисты спросили у девушки, что для нее важно в отношениях с мужчиной, а какие качества оттолкнут ее еще на этапе знакомства.

«Я должна его прежде всего чувствовать. Вначале ты либо чувствуешь человека, либо нет, — ответила модель изданию Ok Magazine. — Если говорить про мужские качества — он должен быть самодостаточен, уверен в себе, не быть вруном. Отталкивает, когда человек не держит свое слово. И глупых мужчин не люблю».

Известно, что Екатерина живет в Испании и ранее участвовала в местном реалити-шоу. Она поделилась, что на той передаче любви у нее не случилось, но вообще девушка верит, что это чувство может застать человека где угодно и при любых условиях, даже в рамках телепроекта. Что касается «Холостяка», то она высказалась, что это шоу не про свадьбу и детей. Хорошо, если его результатом станут хотя бы искренние чувства, а обо всем остальном, по мнению девушки, стоит говорить уже после.

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