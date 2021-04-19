Участница «Холостяка» Катя Сафарова заявила, что пришла на шоу только ради Тимати

Модель Екатерина Сафарова — одна из «новых» участниц шоу «Холостяк» на ТНТ, тех, что появились на проекте не в первой серии, а уже в Дубае. В одном из интервью она призналась, что приняла участие в передаче только ради Тимати, желая познакомиться с рэпером и научиться у него чему-то новому.

Журналисты спросили у девушки, что для нее важно в отношениях с мужчиной, а какие качества оттолкнут ее еще на этапе знакомства.

«Я должна его прежде всего чувствовать. Вначале ты либо чувствуешь человека, либо нет, — ответила модель изданию Ok Magazine. — Если говорить про мужские качества — он должен быть самодостаточен, уверен в себе, не быть вруном. Отталкивает, когда человек не держит свое слово. И глупых мужчин не люблю».

Известно, что Екатерина живет в Испании и ранее участвовала в местном реалити-шоу. Она поделилась, что на той передаче любви у нее не случилось, но вообще девушка верит, что это чувство может застать человека где угодно и при любых условиях, даже в рамках телепроекта. Что касается «Холостяка», то она высказалась, что это шоу не про свадьбу и детей. Хорошо, если его результатом станут хотя бы искренние чувства, а обо всем остальном, по мнению девушки, стоит говорить уже после.

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