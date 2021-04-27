Настоящая леди: Екатерина Климова в черном платье-футляре и на шпильках пришла к Ивану Урганту

Актриса приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Она появилась в студии в женственном наряде.

Екатерина Климова давно успела полюбиться зрителям. Она снимается в фильмах и сериалах. Увидеть ее можно в картинах «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Побег», «Елки новые», «Молодежка». Примечательно, что девушка успевает не только строить карьеру, но и воспитывать детей от разных браков. У нее подрастают: дочка Изабелла от Гелы Месхи, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. Также от первого брака у нее есть взрослая дочка Елизавета.

Поклонники удивляются тому, как многодетная мама успевает еще и работать, и при этом всегда прекрасно выглядит. Недавно Екатерина в вечернем наряде блеснула на Московском кинофестивале. Тогда она привлекла к себе много внимания благодаря женственному образу. Более скромный лук актриса выбрала для появления на шоу «Вечерний Ургант».

Климова предстала в студии в черном платье-футляре с тонким поясом, который подчеркнул ее талию. Босоножки на шпильке визуально сделали ее ноги еще стройнее и выше.

Екатерина предстала перед Иваном Ургантом. Она собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Артистка рассказала о новом сезоне детектива «По законам военного времени».

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она не меняется с годами. «Красивая женщина всегда улыбается и радует всех!», «Какая мадама», «Не устану повторять, какая вы шикарная женщина», «Ну красотка, слов нет», «Катя, вы само совершенство! Вы женщина! Вы мама!», «Екатерина вы прекрасны!», «Какое платье», «Мама четверых с талией березы», — прокомментировали пост подписчики.

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