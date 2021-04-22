Екатерина Климова в черном платье-бюстье со смелым декольте вышла на красную дорожку ММКФ

Екатерина Климова является не только известной актрисой, но и многодетной мамой. Девушка всегда умела производить впечатление на мужчин. Однако теперь за ее плечами три брака. Поклонники были удивлены, когда она рассталась с Гелой Месхи, которому подарила дочку Изабеллу. Также у нее подрастают сыновья Матвея и Корнея, а вот старшая дочка Елизавета давно стала взрослой и живет самостоятельно.

Примечательно, что Екатерина успевает строить карьеру и воспитывать наследников. При этом она всегда выглядит безупречно. Женственности актрисы могут позавидовать даже модели. В очередной раз она это продемонстрировала 22 апреля на открытии Московского кинофестиваля. На красной дорожке Климова появилась в черном силуэтном платье-бюстье со смелым декольте и пикантным разрезом сзади.

Артистка сделала высокую прическу, чтобы оголить изящную шею. Перчатки и туфли на шпильке дополнили ее вечерний образ. Она сделала макияж с акцентом на губы. Екатерина вызвала бурную реакцию у фотографов, когда появилась на публике. Она с радостью позировала, демонстрируя изгибы фигуры.

«Вау, какая!», «Да, Кать, еще немного вид сзади», «Просто ослепительны», «Это молния расстегнулась?», «Очень роскошно», «Декольте прекрасно», — стали обсуждать образ актрисы поклонники и гости.

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