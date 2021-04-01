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Екатерина Климова сделала яркий макияж и стала похожа на Елену Соловей из фильма «Раба любви»

По крайней мере, так посчитали некоторые фолловеры звезды сериала «Бедная Настя».

Екатерина Климова сделала яркий макияж и стала похожа на Елену Соловей из фильма «Раба любви»
Екатерина Климова. Фото: Global look press

43-летняя актриса Екатерина Климова запечатлелась в театральной гримерке с ярким профессиональным макияжем. Она заметно выделила глаза, сделав визаж в духе смоки айс.

В таком виде звезда теленовеллы «Бедная Настя» играет Маргариту, возлюбленную Мастера. Это известный спектакль по знаменитому роману Михаила Булгакова. Снимок в гриме Екатерина обнародовала в личном блоге, пригласив своих поклонников на предстоящее представление в Санкт-Петербург в июне.

Любопытно, что внешний вид Климовой некоторым ее подписчикам показался схожим со стайлом Елены Соловей в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», где она исполняла роль знаменитой актрисы немого кино Ольги Вознесенской.

«Раба любви» помните фильм? Напомнили мне этим образом», «Ваш грим, Катя, очень похож на грим Елены Соловей в фильме «Раба любви». Очень красиво», «Подумала – Елена Соловей», — можно увидеть в комментариях.

Комментарии в аккаунте Екатерины Климовой.
Комментарии в аккаунте Екатерины Климовой. Фото: instagram.com/klimovagram/
Комментарии в аккаунте Екатерины Климовой.
Комментарии в аккаунте Екатерины Климовой. Фото: instagram.com/klimovagram/

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Екатерина КлимоваЕлена СоловейРаба любви