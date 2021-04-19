Екатерина Климова в платье оверсайз цвета карамели провела вечер с детьми от разных браков

Екатерина Климова знаменита не только своими ролями в кино, но и бурной личной жизнью. Она воспитывает сыновей Матвея и Корнея от экс-мужа Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У актрисы есть старшая дочка Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Обычно многодетная мама занята на работе, но выходные она старается посвящать семье.

19 апреля Климова устроила домашние посиделки с наследниками. Для полной компании не хватало только старшей дочери артистки. Стоит отметить, что в 43 года девушка может дать фору даже моделям. Она обладает стройной и подтянутой фигурой. Более того, она всегда женственно выглядит, подбирая себе элегантные образы. На этот раз Екатерина предстала в платье макси из струящейся ткани цвета карамели. Наряд оверсайз на пуговицах скрыл все изъяны ее фигуры.

Девушка сидела без макияжа, с кудряшками на голове. Она наблюдала за детьми, которые играли с ней в шахматы. Лишь младшая дочка Изабелла была в желтом платье, а остальные дети надели черные футболки. Девочка болела за свою маму.

Поклонники были восхищены семейной идиллией. Многие отметили, что дети сильно подросли. Однако больше всех поразила фанатов схожесть младшей дочки с мамой. «Самый главный болельщик — такое солнышко», «Красивая какая», «Шикарная семья, глаз не отведешь», «Екатерина, оказывается вы великолепно играете в шахматы», «Такое платье классное», «Я просто любуюсь вами! Какая мамочка молодая, красивая и счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: