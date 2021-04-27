Визуально рисует талию: Семенович после рекомендаций Васильева примерила Х-силуэтное платье

В этом сезоне стали актуальны Х-силуэтные наряды, которые изобрел Кристиан Диор еще в 1949 году. В моде и платья, и юбки.

Как утверждает Александр Васильев, такие модели отлично вырисовывают женский силуэт, акцентируя талию. Причем происходит это с легкостью и на полной, и на хрупкой фигуре, ведь расширяющаяся книзу пышная юбка зрительно создает форму «песочные часы».

Преимущества Х-силуэта уже испытала на себе Ирина Млодик, жена народного артиста Эммануила Виторгана, которая предпочла черное платье. Не осталась в стороне и Ольга Бузова, примерившая похожее облачение.

Теперь отметилась в свете с подобным платьем и Анна Семенович, которая выбрала синее платье со шлейфом и кареобразным вырезом. Дополнительно певица подчеркнула талию черным ремнем с металлической пряжкой.

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