И для полных, и для худых: Хромченко показала модную юбку, которая украшает любую фигуру

Юбки в стиле 50-х годов (направление «нью-лук») снова в тренде, об этом рассказали на «Модном приговоре» Первого канала. По словам Эвелины Хромченко, Х-силуэт с акцентом на талии, который создает эта вещь, абсолютно универсален. Он идет и полным дамам, и худеньким, и обладательницам среднего размера одежды.

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«Подобная Х-образная история украшает абсолютно любую женщину», — сказала Эвелина.

Особенно рекомендовала стилист обратить внимание на юбки до середины щиколотки, которые хорошо смотрятся на женщинах даже с проблемными ногами. Сегодня юбки в стиле «нью-лук» носят не только с изящными туфлями на шпильке и топами, но и с кедами, массивными мюлями, вязаными кофтами, кроп-топами и даже джинсовыми куртками. В любом случае, хозяйка ретро-юбки будет выглядеть стильно и женственно.

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