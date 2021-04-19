Для тонкой талии: жена Виторгана после рекомендаций Васильева примерила Х-силуэтное платье

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала посоветовал женщинам обратить внимание на платья Х-образного силуэта. Их когда-то изобрел Кристиан Диор, а теперь эти женственные силуэты вновь на волне популярности.

Такие платья, по словам историка моды, смотрятся весьма привлекательно на дамах, подчеркивая и формируя талию. Не случайно отечественные звезды уже обратили свой взор в их сторону. В частности, в модном наряде уже отметилась Ольга Бузова, представ в нем на записи программы КВН, где она вошла в состав жюри.

Кроме того, тренд на Х-силуэты поддержала и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская, появившись в романтичном платье с акцентом на талию на прогулке в Майами.

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик тоже не удержалась от соблазна примерить трендовую вещь и пополнила свой гардероб черной моделью. В таком виде она вышла на сцену «Виторган-клуба» вместе с мужем и дочками Кларой и Этель.

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