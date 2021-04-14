Формирует талию у всех: Васильев посоветовал женщинам обратить внимание на платья Х-силуэта

В этом сезоне романтичные женственные модели вновь на волне популярности. Актуальны и силуэты в стиле нью-лук или Х-образные силуэты, которые изобрел Кристиан Диор еще в 1949 году. Об этом на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказал Александр Васильев.

По словам ведущего, модели французского дизайнера одежды настолько понравились женщинам и его коллегам, что тренд моментально разошелся по всему свету. Силуэт не терял своей актуальности никогда, то и дело появляясь на мировых подиумах.

В тренде он и сейчас, ведь женщинам сложно отказаться от удовольствия так выгодно подчеркнуть свою фигуру. Тем более, что расширяющаяся книзу пышная юбка способна сформировать форму «песочные часы» практически на любой даме и «нарисовать» талию даже там, где ее почти нет.

Отметим, что на подиуме программы было представлено платье в нефритовом оттенке, а он в этом сезоне, по словам Эвелины Хромченко, очень актуален.

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