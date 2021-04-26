В тон клатча: Бузова в костюме с зауженными брюками и туфлях Manolo Blahnik предстала на премии

Ольга Бузова привыкла вести насыщенную жизнь. Обычно в отпуск она ездит один раз в году. Однако на этот раз ее поездка на Мальдивы завершилась расставанием с Давой, поэтому девушка длительное время находилась в подавленном состоянии. Однако с тех пор прошло почти три месяца, поэтому она старается находить новые радости, самосовершенствоваться и удивлять поклонников. Чаще всего девушка делает ставки на яркие образы.

Так, 26 апреля Ольга успела побывать на нескольких мероприятиях. Сначала она заглянула на гала-ужин канала «Муз-ТВ», на котором собрались представители отечественного шоу-бизнеса, чтобы узнать номинантов грядущей Премии Муз-ТВ. Там телеведущая предстала в белоснежном платье по фигуре с рукавами-крыльями. Нежный наряд дополняли элегантные туфли на каблуке. Бузова пообещала, что этот лук будет не единственным.

И спустя несколько часов она вышла уже на красную дорожку другого мероприятия — премии Cosmopolitan Man Awards. На этот раз девушка предпочла более лаконичный и сдержанный наряд с изюминкой. Она позировала в черном костюме Yves Saint Laurentс зауженными брюками с лампасами. Наряд дополнили туфли-лодочки Manolo Blahnik цвет фуксии, которые сочетались с ее клатчем.

«Там где „Космо“, там всегда люкс. Уже новый образ и новая дорожка. Ловите меня в классике», — похвасталась звезда.

Поклонники были очарованы Бузовой и восхитились ее нарядом. «Как тебе идут костюмы! Да что я говорю, тебе идет все», «Какая красивая. Тебе очень идет костюм», «Кто бы и что не говорил — вы умничка! Вы успешная и сильная женщина. желаю вам женского счастья», «Во всех ты душенька нарядах хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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