Еще краше: Агата Муцениеце позировала в блестящей юбке с разрезом и мюлях на шпильке

Агата Муцениеце обладает легким характером и актерским талантом. В ее копилке десятки работ. Она также не раз вела шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным девушка долго переживала и страдала, но потом взяла себя в руки. В итоге она постройнела, сменила имидж и регулярно снимается в новых проектах. При этом актриса успевает заботиться о сыне и дочке. После нескольких месяцев работы она сделала перерыв, уехав на Мальдивы.

Лишь на днях Агата вернулась в столицу. Она сразу возобновила походы на светские рауты, а также два дня подряд провела на фотосессии. Сначала девушка позировала на улицах Москвы, а потом приехала в студию. Стилисты подбирали ей женственные и броские образы. Она отметилась в джинсах, алом тренче, белоснежном мини-платье и других образах. Самый интересный Муцениеце припасла напоследок.

На новых кадрах бывшая жена Прилучного покрасовалась в алой юбке с пайетками и разрезом спереди. Ее дополнила блузка с пышными прозрачными рукавами чернильного цвета. Изюминкой образа стали мюли на шпильке с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне.

Агата беззаботно позировала перед камерой. Актриса пританцовывала и принимала разные позы. Женственный лук позволил ей показать плоский живо и подразнить фотографа стройными, загорелыми ногами. Поклонники восхитились красотой молодой мамы. многие отметили, что ей идут насыщенные оттенки.

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