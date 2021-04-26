Елена Летучая вслед за Клавой Кокой показала пышную грудь в сексуальном лифе кипенно-белого цвета

В этом сезоне Мальдивы бьют все рекорды популярности среди отечественных звезд. Недавно на райских островах отдыхала Агата Муцениеце с подругой, также отметились на курорте Яна Рудковская с Евгением Плющенко. Засветилась в этих местах и Клава Кока.

больше по теме Роскошная девушка: похудевшая Клава Кока похвасталась мальдивским загаром в крохотном бикини Певица отметилась на курорте с близкими родственниками.

24-летняя певица приобрела для своего пляжного образа кипенно-белое бикини с лифом на тонких бретелях без пуш-ап, благодаря чему ее полная грудь была видна во всей красе.

Примерно такой же стиль выбрала на Мальдивах и Елена Летучая, которая прилетела сюда по рабочим делам, но задержалась для отдыха. В лифе, как у Клавы Коки, и в длинной юбке она позировала в роскошном отеле, а потом обнародовала кадры в Сети.

«Какая вы красивая», «Потрясающе красиво! И вы божественно прекрасны! Пока приходится только мечтать о морском побережье, хоть у вас полюбоваться», «Елена, вы шикарная», «Роскошная и девушка, и вилла», — прокомментировали фото почитатели блондинки.

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