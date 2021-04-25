«Как красиво!»: Рудковская похвасталась мальдивским загаром, который «прилип» к ней за неделю

Звезда отдыхает на островах с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей.

Яна Рудковская уже неделю отдыхает с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей на Мальдивах. Продюсер не стала экспериментировать, а выбрала пятизвездочный отель, в которым была и раньше.

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Естественно, первым делом, блондинка поспешила показать свои мальдивские завтраки, которые по традиции здесь подают на плавающих разносах прямо в бассейн или море.

Также жена известного фигуриста хорошенько познакомилась с местным подводным миром, понаблюдав за скатами. С одним из них она запечатлелась в коротенькой тунике, заодно блеснув шикарным загаром, который она успела приобрести за неделю на курорте.

«Как красиво!», «Роскошный загар!», «Фотка года», «Уже красивый загар», — похвалили ее фолооверы.

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