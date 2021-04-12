Инопланетная: Муцениеце в купальнике оттенка спелой тыквы красиво позировала на фоне моря

Агата Муцениеце этой весной решила побаловать себя отдыхом на Мальдивах. Многие поклонники удивились ее быстрому возвращению на острова, ведь буквально зимой она нежилась под лучами южного солнца со своими детьми от Павла Прилучного Мией и Тимофеем.

А кое-кто даже предположил, что звезда «Закрытой школы» прилетела сюда с возлюбленным-олигархом, который подарил ей авто за 10 миллионов рублей. Но все оказалось несколько прозаичнее – отдыхает артистка вдвоем с подругой. Но уже «по-взрослому», с посещением ресторанов и вечерними променадами. Верные почитатели Агаты одобряют ее поведение, ведь девушке необходимо расслабиться после развода и шумихи вокруг него.

У Муцениеце на курорте практически всегда отличное настроение, она меняет купальники, как перчатки и не забывает про своих фолловеров, записывая для них манящие посты. Вот и на этот раз актриса красиво позировала на фоне моря в бикини оттенка тыквы, который, по словам Эвелины Хромченко, сейчас крайне актуален. Загадочности своему образу знаменитость придала при помощи интернет-эффекта в виде наложенного на фон изображения планеты.

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