Роскошная девушка: похудевшая Клава Кока похвасталась мальдивским загаром в крохотном бикини

Клава Кока провела несколько счастливых дней на Мальдивах. 24-летняя певица поступила нестандартно, отправившись на райские острова не с бойфрендом или подругами, а с мамой, бабушкой и дедушкой. При этом путевками родственников обеспечила именно она.

В пляжном модном арсенале молодой звезды оказались три купальных костюма: фантазийный двухцветный, спортивный салатовый и классическое бикини на тонких лямках кипенно-белого оттенка.

В этом светлом оттенке ее мальдивский загар смотрелся на контрасте особенно заметно. А когда она устроила дефиле вдоль линии океана, показав себя со всех сторон, стало очевидно и другое – Клава заметно похудела и похорошела.

В ролике, которым она поделилась в социальных сетях, Кока позирует также в белой шляпе с черным бантом и парео оттенка слоновой кости. Очевидно, что девушка очень довольна своим внешним видом, да и восторженные комментарии фолловеров в ее Instagram подтверждают – артистка действительно хороша собой.

«Ай какая красивая», «Господи, ты шикарная!», «Нереальная», «Самая красивая! Отдых тебе идет», «Шикарная фигура», — написали пользователи Сети.

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