«Подчеркивает всю ее хрупкость»: Водянова сочетала джинсы клеш с объемным свитером самого модного цвета

Наталья Водянова с 17 лет работает в модной индустрии. Она стала одной из немногих девушек из Нижнего Новгорода, которые покорили мировые подиумы. Теперь она живет в Париже и воспитывает пятерых детей. В прошлом году модель вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Примечательно, что хрупкая русская красавица покорила его, когда уже была с тремя детьми от первого брака.

Недавно Наталья приехала в Москву. Для этого у нее было несколько поводов: скорая премьера сериала «Русские каникулы» с ее участием, а также запуск бренда обуви ее старшего сына Лукаса. На публике модель появляется в модных образах. Так у Ивана Урганта на передаче она была в черном костюме с укороченным жакетом. А на коктейльной вечеринке Водянова появилась в платье свободного кроя.

Девушка также успела прогуляться по столице и посетить Красную площадь. Более того, она с друзьями побывала на террасе отеля в центре Москвы с видом на Кремль. Там Наталья устроила фотосессию. Примечательно, что она позировала в джинсах клеш и объемном свитере лимонного цвета.

«Хотите знать, как выглядит гордая и счастливая стартап-мать? Меня просто распирает от радости за Лукаса, ведь наконец-то его задумка и стартап стали реальностью: сегодня день официального запуска бренда Fashion Baby. Целый год Лукас работал, не поднимая головы и не покладая рук, и результат не разочарует даже самых отъявленных сникерхедов!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя модель. Многие одарили Водянову комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Юлия Люгай.

«Для Натальи Водяновой такие естественные и расслабленные образы являются частью ее стиля. Модель с легкостью создает такие непринужденные образы с комфортными силуэтами и мягкими тканями. И на этот раз Наталья Водянова скомбинировала аутфит в стиле sport casual, именно он дарит свободу движения и ощущение комфорта. При этом Наталья выглядит элегантно, стильно и эффектно. На Наталье слегка расклешенные джинсы прямого фасона, максимальной длины, что особенно актуально в этом сезоне. И потертости на джинсах — тоже являются трендом этого сезона. В такие прохладные весенние дни расклешенные джинсы идеально комплектуются с объемными свитерами, который мы видим на Наталье.

Безусловно, модель Наталья Водянова знает все текущие тренды и умеет их преподнести лучшим образом, подчеркивая свою индивидуальность. Не случайно Наталья выбрала этот уютный свитер в самом модном светящемся желтом оттенке-2021 Illuminating, что подчеркивает ее холодную внешность. Кроссовки гармонично вписались в образ и лишь еще раз поддержали этот легкий, свободный образ. Акцентом в этом образе является лаконичный золотой аксессуар геометричной формы, что помог „собрать“ всю мягкость этого образа. Весь этот образ Натальи Водяновой еще раз подчеркивает всю ее легкость и хрупкость», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Проходила курсы: школа творческих профессий Talentsy, «Я fashion-блоггер» в школе Карины Нигай, а также курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School, также была причастна к другим проектам. Юлия Имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

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