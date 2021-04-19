«Пошли работать»: 49-летняя Кудрявцева отметилась в алом жакете с кружевными манжетами

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится наряжаться. При этом она больше 20 лет работает на телевидении, поэтому ей доводилось облачаться в разные наряды: от платьев с кринолином, до корсетов. Более того, раньше телеведущая любила кружева и стразы, но за последние годы ее стиль изменился. Ранее этому факту обрадовалась Ксения Собчак, которая любила критиковать образы коллеги. Теперь блондинка предпочитает более лаконичные образы.

В апреле Лера смогла больше времени уделить семьей. Она ездила в Санкт-Петербург с мужем Игорем Макаровым, а также придумывала увлекательные занятия для дочки Марии. Но 19 апреля телеведущая вновь оказалась в гримерке одной из студий, где снимают передачи с ее участием. По традиции Кудрявцева похвасталась образом, который ей подобрали стилисты. В очередной раз она была не в платье, а брючном костюме. Изюминкой образа стал жакет с кружевными манжетами. Он подчеркнул талию блондинки.

«Туфли, туфли», — напомнила она. «Пошли работать», — добавила знаменитость.

К слову, ранее Лера признавалась, что уже не носит обувь на каблуках из-за проблем со здоровьем. Она предпочитает удобные сапоги и кроссовки. Однако на время эфира 49-летняя звезда всеже облачается в туфли, но порой заменяет их тапочками, когда не нужно сниматься в полный рост.

Поклонникам новый лук Кудрявцевой пришелся по вкусу. Они отметили, что красный цвет идет ей не меньше, чем розовый. Ко всему прочему, этот оттенок стал популярен этой весной наравне с желтым и зеленым. Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Ольга Бузова и другие персоны выбирают наряды алого оттенка.

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