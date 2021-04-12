Девушка в розовом: Кудрявцева вслед за Топурией выбрала жакет с «острыми» плечами

Лера Кудрявцева не скрывает, что порой в ее жизни присутствует много стресса. В этом году она несколько раз побывала в больнице, чем обеспокоила поклонников. Однако теледива не перестает усердно работать. Лишь недавно она предпочла развеяться и на несколько дней съездила в Санкт-Петербург, где гуляла по набережной с мужем Игорем Макаровым и побывала на крейсере «Аврора». В обычной жизни телеведущая выбирает комфортные, но при этом яркие образы.

12 апреля Лера вновь пришла на работу. Она старается каждый раз перед съемками делиться кадрами из гримерки, чтобы радовать поклонников. На этот раз телеведущая облачилась в нежно-розовый удлиненный жакет с «острыми» плечами. Она следит за трендами, но луки для эфира ей также помогают подбирать стилисты. В сочетании с белой блузкой и брюками наряд смотрелся элегантно.

Добавим, что жакеты с подплечниками стали актуальны этой весной. Недавно в похожем жакете серого цвета отметилась Кети Топурия. Она выбрала экстравагантный образ для премии «Жара». Но у певицы жакет был с поясом, а у телеведущей — на золотых пуговицах. Главным признаком актуальности модные эксперты считают легкий оверсайз.

Также отметим, что 49-летняя Лера часто выбирает розовый цвет. Поклонники порой называют ее Барби, так как она молодо выглядит, красит волосы в светлый оттенок и облачается в платья и костюмы цвета, который ассоциируется с этой куклой.

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