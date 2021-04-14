Стиляга в розовом: Кудрявцева и Макаров сводили двухлетнюю дочку в «СоюзМультПарк»

Телеведущая свой выходной посвятила семье. Она отправилась гулять с мужем и наследницей на ВДНХ.

Лера Кудрявцева уже почти восемь лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Хоккеист моложе своей избранницы на 16 лет, но это не мешает им находить общий язык. Телеведущая даже родила дочку Марию, хоть и боялась снова становиться мамой уже в зрелом возрасте. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан. Однако блондинка отмечает, что материнство приносит ей много радости. Недавно она провела несколько дней в Санкт-Петербурге, поэтому первый же выходной посвятила семье.

14 апреля Кудрявцева решила развеяться. Она отвела двухлетнюю дочку в развлекательный центр для малышей «СоюзМультПарк». Телеведущая облачила девочку в розовый спортивный костюм. Такой же наряд ранее купила для своей дочки Ксения Бородина. Она следит за трендами и не устояла перед уютным нарядом.

Лера позволила наследнице порезвиться на «живой» дорожке с красками. Девочка бегала, а цветные капли сразу оживали и будто стремились ее догнать.

«Беги давай, беги! И за тобой сразу краска, смотри! Давай, беги кругом», — ободряла ее мама.

Потом Мария оказалась в зале, где увидела домик Карлсона и смогла посидеть на крыше, но игрушечном. Она наблюдала за нарисованным приведением и удивлялась тому, что Карлсон любит шалить.

В итоге малышка так устала, что Макаров понес ее домой на руках. Лера надела ей на голову шапочку в цветочек. Девочка с подарком в руках спокойно сидела на руках отца.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что наследница телеведущей подросла. Более того, они уверены, что Мария вырастет модницей, так как мама всегда подбирает ей яркие луки.

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