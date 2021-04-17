Юная модница: Кудрявцева облачила двухлетнюю дочку в пальто молочного цвета с брошью-бантом

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится ее работа. С юного возраста блондинка трудится на телевидении. За минувшие годы ее стиль существенно изменился. Она и сама признавалась, что раньше любила все блестящее, а многие ее платья были с рюшами и кринолином. Теперь телеведущая предпочитает более лаконичные и сдержанные луки. При этом она любит наряжать свою дочку Марию, которой два года.

В последнее время Лера была занята на съемках, поэтому теперь она старается каждую свободную минуту проводить с семьей. После поездки в Санкт-Петербург с мужем Игорем Макаровым телеведущая сводила наследницу в парк развлечений, а на днях девочка покаталась на своей детской машине по району, где живет знаменитость. 17 апреля Кудрявцева вручила дочку цыпленка, которого можно завести, чтобы он прыгал.

Малышка вышла с ним во двор. Мария предстала в белоснежном пальто, которое украшала брошь-бант с атласной лентой. Кремовые кеды дополняли образ ребенка. Девочка выглядела, как современная леди.

Поклонники отметили, что наследница Леры обладает особенным обаянием. Многие одарили юную модницу комплиментами. «Ох, какая», «Прям герцогиня», В пору жить в Англии«, «Эта улыбка обезоруживает», «Красоту не спрячешь», «Плато шикарное, сама бы носила», — стали писать подписчики. Напомним, что у телеведущей есть взрослый сын Жан от первого брака, а также внук Лев, которому тоже два года.

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