«Вот так мы ходим в гости»: Наталья Подольская оделась в одной цветовой гамме с подросшим сыном

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила артисту сына Артемия, которому уже пять лет. А в прошлом году в звездной семьей произошло пополнение. Певица родила еще одного сына Ивана. Теперь артистка наслаждается радостями материнства. При этом она не смогла долго сидеть без работы и недавно снова стала выступать на сцене, а также сниматься в разных проектах.

Подольская быстро вернулась в форму. Она не скрывает, что ее радует этот факт. Теперь девушка снова носит женственные образы, подчеркивающие формы. Молодая мама редко сидит дома. Так на днях она отправилась в гости к подруге, которая отмечала день рождения. Для такого случая певица выбрала мини-платье актуального изумрудного цвета и кружевные колготки. Туфли на каблуке дополнили ее образ.

Вместе с Наталье на празднике был ее старший сын. мальчик оделся в одной цветовой гамме с мамой. Он был в джинсах и толстовке зеленого цвета. На новом фото певица позировала с наследником. При этом в кадре мальчик был с устрашающей маской на голове.

«Вот так мы с Темой ходим в гости. Просто выбираем зеленый цвет. И все. Разве вы заметили что-то еще?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, какая артистка мама. Многие также заметили, что Артемий подрос. «Красивая Наташа очень», «И он вам безумно подходит», «Вы такие классные, будьте всегда на позитиве», «Наталья, желаю искренне вам и вашей семье счастья!», «Вы так похожи на этой фото! Оба рыжие», «Два счастья излучают зеленый свет, вы необыкновенные», — прокомментировали пост подписчики.

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