В одной гамме: Подольская в силуэтном платье нюдового цвета появилась на съемках с Пресняковым

Наталья Подольская не так давно стала мамой во второй раз. Певица сначала скрывала свою беременность, а потом стала делиться снимками с округлившимся животом. В октябре она подарила сына Ивана своему мужу Владимиру Преснякову. Также у них подрастает наследник Артемий. После родов артистка иногда ездила на съемки, но большую часть времени проводила дома. Позже она взяла перерыв на месяц, чтобы посвятить себя материнству.

Однако Наталья быстро поняла, что не может жить без работы. Теперь она снова посещает светские рауты, ездит на вечеринки к друзьям и на премьеры. При этом певица каждый раз предстает в женственных нарядах, подчеркивающих ее постройневшую фигуру. 6 апреля она отправилась на съемки. Подольская покрасовалась на съемочной площадке в белоснежном платье с акцентом на декольте.

А вот позже оказалось, что на съемках с девушкой находится ее муж и старший сын. Вечером певица переоделась в силуэтное лаконичное платье на тонких бретельках. Наряд нюдового цвета смотрелся пикантно, как вторая кожа. В одной цветовой гамме с Натальей оделся ее супруг. Пресняков предстал в рубашке из кремового денима и светлых брюках. Пара полюбовалась собой на камеру. При этом девушка прильнула к мужу.

В это время Артемий снимался. Он вышел в студию, где стояла детская кроватка. Мальчик обходил ее вокруг, будто любуясь ребенком. «От осинки не родятся апельсинки», — умилилась Подольская. Поклонники, в свою очередь, были восхищены семейной идиллией и сплоченностью пары даже на работе.

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