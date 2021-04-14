Советовал Васильев: Семенович облачилась на прогулку в асимметричное платье с эффектом тонкой талии

Такие наряды, по мнению историка моды, хорошо скрывают лишний вес.

Анна Семенович выгуляла на променаде по Москве модное чернильное платье асимметричного кроя на запах. О таких моделях ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

По мнению историка моды, подобные наряды обладают особенной притягательной силой и демонстрируют фигуру женщин в максимально выгодном свете, подчеркивая и визуально формируя талию. Такие платья хорошо смотрятся и на худеньких девушках, и на корпулентных дамах, зрительно облегчая силуэт.

Отметим, что ранее платье на запах выбрали и другие отечественные звезды. К примеру, Кристина Асмус, облачившаяся в винный наряд, и Анфиса Чехова, которой понравилась алая модель.

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