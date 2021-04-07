Юлия Михалкова вслед за Кристиной Асмус умело подчеркнула талию с помощью платья на запах

Юлия Михалкова обладает стройной фигурой и зачастую умело подчеркивает ее с помощью правильно подобранных моделей.

О том, что такие наряды красиво смотрятся на женских фигурах, ранее рассказывал Александр Васильев. В эфире шоу «Модный приговор» ведущий заметил, что они хорошо подчеркивают талию, а если ее нет, визуально рисуют ее.

«Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм», — сказал историк моды.

Шарм этого наряда решила испытать на себе актриса Кристина Асмус, выбрав модель в винном оттенке. Вслед за ней в синем платье на запах с рукавами-фонариками отметилась экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

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