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Универсально и стильно: Васильев показал модный костюм, который стройнит и подходит многим

Его секрет – в принте, который вытягивает силуэт.

Универсально и стильно: Васильев показал модный костюм, который стройнит и подходит многим
Александр Васильев. Фото: Global look press.

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале всегда советует обращать внимание на линии одежды. Чем больше горизонтальных, тем выше шанс выглядеть толще. И если для хрупких людей это не имеет никакого значения, обладателям корпулентных фигур стоит отказаться от таких нарядов.

А вот вертикаль, напротив, вытягивает фигуру, делая ее зрительно стройнее. Один из таких костюмов в трендовом чернильном оттенке представили на подиуме шоу.

«Полосатые костюмы идут всем: и мужчинам, и женщинам. Этот рисунок стар почти как мир. Полоски всегда стройнят, а тонкие светлые полоски на темном синем фоне – это классика мужских костюмов с начала ХХ века. Да, 100 лет прошло, а полосочка все еще не вышла из моды», — прокомментировал Александр Васильев.

Ранее мы писали о пальто, которое Эвелина Хромченко назвала «гениальным». Оно отлично скрывает слишком широкие бедра, демонстрируя фигуру женщины в самом выгодном свете.

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