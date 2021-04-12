Необычные хобби Стивена Сигала
Видео
«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Наряд не для полных: Горбань вслед за Собчак предстала на публике в модном платье-трубе

Его рекомендовали для стройных дам на «Модном приговоре» Первого канала.

Наряд не для полных: Горбань вслед за Собчак предстала на публике в модном платье-трубе
Мария Горбань. Фото: Global look press

Все больше отечественных звезд поддается очарованию актуального платья-трубы. Оно чаще всего шьется из плотного трикотажа и хорошо подчеркивает формы. Именно поэтому ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко рекомендует его исключительно стройным девушкам. А вот корпулентным дамам стоит воздержаться от его покупки, дабы не подчеркивать лишние рельефы тела.

Одной из первых в платье-трубу облачилась бывшая звезда проекта СТС «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, вслед за ней в похожем экземпляре отметилась ведущая Ксения Собчак. Обе девушки предпочли черные наряды.

Актриса Маша Горбань тоже не смогла удержаться от желания примерить модную вещицу, в разгар весны представ в лимонной модели. Платье-трубу блондинка сочетала с актуальной рубахой-курткой оттенка экрю и кедами на высокой подошве.

Смотрите также

Тэги

Маша ГорбаньМодный приговорЭвелина Хромченко