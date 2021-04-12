Наряд не для полных: Горбань вслед за Собчак предстала на публике в модном платье-трубе

Его рекомендовали для стройных дам на «Модном приговоре» Первого канала.

Все больше отечественных звезд поддается очарованию актуального платья-трубы. Оно чаще всего шьется из плотного трикотажа и хорошо подчеркивает формы. Именно поэтому ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко рекомендует его исключительно стройным девушкам. А вот корпулентным дамам стоит воздержаться от его покупки, дабы не подчеркивать лишние рельефы тела.

больше по теме Стройнит: Зара с помощью костюма с баской подчеркнула тонкую талию и вытянула силуэт Именно на такие комплекты ранее советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Одной из первых в платье-трубу облачилась бывшая звезда проекта СТС «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, вслед за ней в похожем экземпляре отметилась ведущая Ксения Собчак. Обе девушки предпочли черные наряды.

Актриса Маша Горбань тоже не смогла удержаться от желания примерить модную вещицу, в разгар весны представ в лимонной модели. Платье-трубу блондинка сочетала с актуальной рубахой-курткой оттенка экрю и кедами на высокой подошве.

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