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«Подходит красавицам любого возраста»: Хромченко показала самый модный фасон трикотажного платья «труба»

Фэшн-эксперт продемонстрировала на модели, как выглядит и сидит хитовый наряд сезона.

«Подходит красавицам любого возраста»: Хромченко показала самый модный фасон трикотажного платья «труба»
Эвелина Хромченко. Кадр из передачи "Модный приговор" / Первый канал

В программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко сделала подборку трендовых аутфитов из трикотажа. По замечанию ее соведущего, историка моды Александра Васильева, вещи из этой ткани стали просто незаменимыми.

Хромченко показала, как правильно обыграть трикотажные наряды, чтобы образы из них не выглядели домашними. Например, детально разобрала брючный костюм. Кроме того, она обратила внимание модниц на платье.

Модный фасон трикотажного платья «труба»
Модный фасон трикотажного платья «труба». Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«Самое модное трикотажное платье, такой вот «чехол», я бы сказала, «труба», которое можно носить самыми разными способами, и у которого есть разные декольтирования», — показала хит сезона Хромченко.

Представленный Эвелиной Хромченко наряд кирпичного цвета длины мидакси с длинными рукавами открывал плечи модели. И фэшн-критик не смогла не отметить:

«Это мне нравится потому, что оно абсолютно подходит красавицам любого возраста. Если у них стройная фигура, они совершенно спокойно могут оголять плечи в любом желательном им возрасте», — заметила эксперт.

Модный фасон трикотажного платья «труба»
Модный фасон трикотажного платья «труба». Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Кроме того, телеведущая показала, какие варианты аутфитов можно составить из других трикотажных вещей.

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