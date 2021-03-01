Идеально для стройных: Собчак вслед за Михалковой появилась в свете в модном платье-трубе

Ранее о тренде на этот наряд высказывалась Хромченко на Первом канале.

Эвелина Хромченко не очень жалует трикотажные вещи. Часто эта ткань выглядит на теле дешево, невыгодно подавая фигуру. Однако в этом сезоне стала актуальной одна вещь из данного материала, которую приветствовала даже несгибаемая фэшн-ведущая. Речь идет о платье-трубе.

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Стилист, правда, подчеркнула, что это наряд особенно красиво смотрится на хрупких девушках, подчеркивая их изящество. А вот корпулентным дамам лучше воздержаться и не поддерживать это модное течение. Эвелина заметила, что платья-трубы довольно эффектно выглядят в декольтированном варианте с голыми плечами.

И именно такой стиль выбрала Ксения Собчак, подобрав к платью в пандан стильные ботинки на массивной подошве с эффектом состаривания.

К слову, ранее в похожем платье появлялась в свете Юлия Михалкова, бывшая «пельмешка» примерила его в китайский ресторан, где повеселилась с подругами и приятелем Анфисы Чеховой косметологом и телеведущим Эдуардом Демченко. Именно с ним на пару она отмечала свое 43-летие в арабской пустыне.

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