Стиль советовала Хромченко: Михалкова в трендовом платье-трубе предстала с подругами в китайском ресторане

37-летняя Юлия Михалкова – девушка свободная, несмотря на привлекательную внешность, она еще ни разу не связывала себя узами брака. А свое свободное время любит проводить в компании подруг. Актриса часто посещает кафе и рестораны, а по воскресеньям ходит в баню.

Также в копилке увлечений Михалковой – верховая езда, метание ножей, стрельба. В общем, интересы довольно смелые, если не сказать, мужественные.

На сей раз экс-звезда шоу «Уральские пельмени» отметилась в китайском ресторане в сопровождении нескольких приятельниц. Она примерила трендовое платье-трубу с кареобразным воротником, которое отлично подчеркивало ее фигуру. Об актуальности этого наряда ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Обычно ведущая критикует трикотаж, но не в этот раз. Стилист заметила, что эта актуальная вещица не только очень удобна, но и отлично сидит на стройных женщинах.

Отметим, что хрупкая Юлия мало отказывала себе в заведении, наслаждаясь вкусом традиционных китайских пельменей и пекинской утки.