Вечер в ресторане: Навка в рубашке оверсайз небесного цвета поужинала в компании Жасмин

Фигуристка решила развеяться. Она не удержалась и сняла видео с подругой.

Татьяна Навка минувшей зимой много работала. Спортсменка успевала готовиться к гастролям и сниматься в шоу «Ледниковый период». При этом она тренирует будущих чемпионов и свою дочку Надежду. Фигуристка не скрывает, что порой сильно устает. Однако в этом году она возобновила путешествия. Она уже побывала на Байкале и Алтае, а не так давно девушка провела время с мужем Дмитрием Песковым и наследницей в Крыму.

Теперь Навка снова погрузилась в работу. Она радуется большим и маленьким достижениям Надежды, которая приносит медали с соревнований и изучает несколько языков. Но порой спортсменка старается отдыхать и находит время на встречи с друзьями. 9 апреля Татьяна повидалась с певицей Жасмин. Девушки дружат много лет. Они и пели вместе, и ездили отдыхать на курорты. На этот раз вдвоем они насладились вечером в ресторане.

Навка не удержалась и сняла видео. Она запечатлелась в рубашке оверсайз небесного цвета с подругой за столиком. Девушки заказали нарезку мяса. Фигуристка по-хищному зарычала, предвкушая вкусный ужин.

Поклонники восхитились красотой спортсменки. Многие отметили, что она посвежела после поездки в Ялту. Лаконичность и простота образа, подчеркнули ее женственность. Татьяна получила много комплиментов. «Ого, какая красота», «Татьяна, вы умница и труженица», «Какие хорошенькие», «Миленькая», — прокомментировали пост подписчики.

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