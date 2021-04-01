«Малышка»: Навка запечатлела, как шестилетняя дочка в шифоновом платье играет на пианино

Фигуристка призналась, что гордится наследницей Дмитрия Пескова. Она рассказала, что еще умеет и изучает ее ребенок.

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда, которой уже шесть лет. Девчока пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Она также вместе с родительницей часто участвует в ледовых шоу. Минувшей зимой на открытии «ГУМ-катка» малышка каталась с родителями на ледовой арене. При этом девочка также изучает иностранные языки, ходит на балет и уроки музыки.

На днях Навка порадовалась за дочку, которая получила серебряную медаль на соревнованиях. А теперь спортсменка решила похвастаться еще одним достижением наследницы. Она запечатлела кроху во время занятий по музыке. Вместе с преподавателем Надежда играла на пианино. Девочка сидела за музыкальным инструментом в шифоновом платье изумрудного цвета в горох.

«А еще мы и на пианино умеем играть», — заявила Татьяна.

Примечательно, что в прошлом году также стала играть на пианино Лиза Галкина. Семилетнюю девочку учит ее мама Алла Пугачева. Поклонники восхитились трудолюбивой дочкой Навки. Многие восхитились ее способностями. Одной из подписчиц спортсменка рассказала, в какой последовательности она с мужем стала нагружать девочку учебой.

«Постепенно. Китайский с годика. С 3-х лет Английский. С 4-х французский, фигурное и музыка», — пояснила девушка.

Это вызвало восторг даже у друзей Татьяны. «Малышка», — написала Анна Семенович. «Чудесная девчоночка!», «Надюша, так держать!», «Чудесные мгновения», «Талантлива во всем», «В платье дома, очень мило», — прокомментировали пост подписчики.

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